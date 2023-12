Der durch das Musical „Sarafina“ bekannt gewordene südafrikanische Drehbuchautor und Komponist Mbongeni Ngema ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Nach Angaben seiner Familie wurde der 68-Jährige am Mittwoch auf dem Rückweg von einer Beerdigung in der Provinz Ostkap bei einem Frontalzusammenstoß des Fahrzeugs, in dem er mitfuhr, getötet.

„Sarafina“ über einen Schüleraufstand in Soweto während der Apartheid machte Ngema, der das Stück gemeinsam mit dem legendären Jazz-Musiker Hugh Masekela entwickelt hatte, international berühmt. Das Musical lief zwei Jahre lang unter anderem am New Yorker Broadway und wurde 1992 mit Leleti Khumalo in der Hauptrolle sowie mit Miriam Makeba und Whoopi Goldberg verfilmt.

Beifall in Cannes

Beim Filmfestival in Cannes, wo der Film im gleichen Jahr außer Konkurrenz gezeigt wurde, hinterließ er bei Publikum und Kritikern tiefen Eindruck. Als der nachbearbeitete Klassiker über drei Jahrzehnte später beim diesjährigen Festival an der Croisette erneut gezeigt wurde, erntete er erneut begeisterten Beifall.

Ngemas Stücke, darunter auch die mehrfach ausgezeichnete Politsatire „Woza Albert“, hätten den „Widerstandsgeist“ während des Befreiungskampfes gegen die Apartheid widergespiegelt, erklärte seine Familie. Außer als Autor und Komponist arbeitete Ngema auch als Schauspieler, Sänger und Choreograph.