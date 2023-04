Mit Thomas Bernhard im Museum

Eine bessere Gelegenheit, Thomas Bernhard einen Besuch abzustatten, wird man nicht mehr bekommen. Das Theater Quadrat, seit zehn Jahren verlässlicher Lieferant von tiefgehender Theaterkost - das Performative überlässt man anderen - hat sich für seinen Bernhard-Abend "Die Ursache" das Freilichtmusem Stübing als Bühne ausgesucht. Das Ergebnis ist sehr sehenswert: Werner Halbedl und Alexander Kropsch pflügen quer durch das literarische und biografische Feld des Autors und kehren in einem originalen oberösterreichischen Vierkanthof ein. Am Ende, wenn die letzte Schimpftirade des 1989 verstorbenen Autors verklungen ist, spaziert das Publikum mit einer Laterne in der Hand zurück zum Eingand des Museums. Zauberhaft. Termine gibt es noch bis 6. Mai um 18.30 Uhr.

theaterquadrat.at

Zuhause im Kommunismus

Das Theater im Bahnhof (TIB) hat seine neue Saison unter das Motto des Unbehagens gestellt. Ob in Graz großes Unbehagen ausgebrochen ist, seit die Landeshauptstadt eine kommunistische Bürgermeisterin hat, kann an dieser Stelle nicht abschließend bewertet werden. Fest steht jedenfalls, dass das TiB in seiner Eröffnungsproduktion "Meine gekränkte Freiheit" dem Kommunismus Grazer Spielart seinen kritischen Raum gibt. Ein Installationendrama, in dem sich das Publikum durch drei verschiedene Räume bewegen kann. Unser Rezensent Hermann Götz war angetan: "Das ist so emotional wie genial und mündet in eine euphorische Schlusschoreografie: schon ein bisserl großartig."

www.theater-im-bahnhof.com

Kunst in der Gegenüberstellung

Noch bis Sonntag bleibt Zeit, um eine sehenswerte Ausstellung in der Kunsthalle Graz zu besuchen. Gezeigt werden Arbeiten von Nadine Nebel, die um eine Skulptur Walter Kratners arrangiert sind. Kratners Werk namens "Lampedusa" ist gleich auf mehreren Ebenen berührend: Zum einen zeigt es ein fragmentiertes Bootsgerippe, das an die Fluchtkatastrophen im Mittelmeer erinnert, zum anderen starb der Künstler kurz vor der Ausstellungseröffnung. Die Ausstellung ist Teil der "Part of the Game"-Reihe, in der Kunsthallenbetreiber Arnold Reinisch 2023 die Werke von vier Künstlerinnnen und Künstlern gegenüberstellt.

kunsthallegraz.at

Die Steiermark hört sich gut an

Vorhang auf für die Leistungsschau der steirischen Musikszene: Das Styrian Sounds präsentiert von 27. bis 29. April steirische Popmusik - eine "Werkschau des regionalen popkulturellen Schaffens", wie es auf der Homepage etwas sperrig heißt. Was tatsächlich dahinter steckt: Eine große Party, die man nicht versäumen sollte. Wobei an dieser Stelle angemerkt werden muss: Das Festival ist freilich ausverkauft, Spätentschlossene haben also schlechte, das heißt, keine Karten.

styriansounds.at/festival