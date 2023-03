Der März startet bereits am ersten Tag mit einem Serienhighlight. "The Mandalorian" eröffnet den Monat und bringt neues für "Star Wars"-Fans. Aber auch für Drama und Fantasy ist im März gesorgt.

Mando kehrt zurück in die Heimat (Disney +)

Pedro Pascal hat dieses Jahr gleich zwei Kinder auf die er aufpassen muss. Nachdem er bereits seit Anfang des Jahres in "The Last of Us" mit Ellie durch eine apokalyptische Welt reist, geht sein Abenteuer in "The Mandalorian" mit Grogu, oder auch Baby Yoda, im All am 1. März weiter. Nachdem in der letzten Staffel Mando und sein Schützling getrennt wurden, sind sie in Staffel 3 wieder vereint. Der nächste Halt wird die Heimat der Mandalorianer sein: Mandalore. Das Drehbuch zur vierten Staffel ist übrigens laut Regisseur und Produzent Jon Favreau bereits fertig geschrieben.

Das Kleine Zeitung-Dossier zu Star Wars findet man hier.

Der Kampf gegen die Titanen geht langsam zu Ende (Crunchyroll)

Auf der Anime Front geht langsam (aber sicher) einer der beliebtesten Animes zu Ende. Am 4. März ist der erste Teil des Finales von "Attack on Titan" auf dem Streaminganbieter "Crunchyroll" zu sehen. Die zweite Hälfte des Finales soll ebenfalls noch dieses Jahr erscheinen.

"You"-Part 2 bereits im März (Netflix)

Wie bereits letztes Monat berichtet startet schon am 9. März der zweite Teil der vierten Staffel der Stalker-Serie "You". Im zweiten Teil wartet für die Fans der Serie eine große Überraschung. Spoiler Warnung: Ein seit Staffel drei tot geglaubter Charakter scheint doch noch am Leben zu sein.

Fantasy Serie mit Ben Barnes geht weiter (Netflix)

Aktuell sind Verfilmungen von Videospielen in aller Munde. Mit der zweiten Staffel von Shadow und Bone kommt aber wieder eine Bücherreihe in den Genuss einer filmischen Umsetzung. Nach zwei Jahren bekommen Fans des "Grishaverse", von Leigh Bardugo, endlich eine Fortsetzung der belieben Fantasy-Reihe. Ben Barnes kehrt als General Kirigan zurück - und zwar mit einer Armee aus Monstern. Auch in Staffel 2 werden mehrere Bücher der Reihe zusammengelegt. Ab 16. März auf Netflix.

Sylvester Stallone als Mitglied einer Mafia-Familie (Paramount +)

Mit "Tulsa King" startet am 19. März eine neue Mafia-Serie auf Paramount +. Dwight "The General" Manfredi (Stallone) wird auch 25 Jahren aus seiner Haft entlassen - nur um von seinem Boss nach Tulsa in Oklahoma verbannt zu werden. Dort will er nun sein eigenes kriminelles Imperium aufbauen. "Tulsa King" ist für Stallone, der normalerweise eher im Kino zu sehen ist, auch die erste Hauptrolle in einer Serie.

"Emmys" nominierte Survival-Mysteryserie mit zweiter Staffel (Paramount +)

Die Dramaserie "Yellowjackets" hat 2021 einen erfolgreichen Start hingelegt - der mit acht Emmys-Nominierungen belohnt wurde. Die Serie handelt von einer Gruppe junger Fußballerinnen, die einen Flugzeugabsturz überleben. 25 Jahre später werden sie von der Vergangenheit immer noch eingeholt. Staffel zwei erscheint am 24. März.