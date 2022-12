Eine böse Untergrundorganisation, ein Ermittlerteam und ein Rätsel, dessen Lösung jemanden das Leben kosten könnte – das ist der Stoff, aus denen unzählige Krimis gemacht sind. Auch die neuen "Auris"-Verfilmungen von Regisseur Gregor Schnitzler, die auf der gleichnamigen Bestsellerreihe von Vincent Kliesch und auf einer Idee von Erfolgsautor Sebastian Fitzek basieren, verzichten natürlich nicht auf die gängigen Krimi-Motive. Die Zuseher machen sich in beiden Verfilmungen mit der Protagonistin auf die Suche nach des Rätsels Lösung, Stück für Stück fügt sich ein grausiges Puzzle zusammen, mit dem man am liebsten gar nicht erst begonnen hätte. Krimifans, die sich Unterhaltung inklusive etwas Nervenkitzel à la "Tatort" wünschen, sind hier goldrichtig.

Ein ungleiches Duo

Im Mittelpunkt der beiden Verfilmungen "Auris – Der Fall Hegel" und "Auris – Die Frequenz des Todes" stehen der forensische Phonetiker Matthias Hegel (Juergen Maurer) und die junge Podcasterin Jula Ansorge (Janina Fautz). Die beiden geben auf dem Bildschirm ein sehr ungleiches Paar ab, während Jula mit ihrem Halstattoo, der zerzausten Frisur und ihrer schwarzen Lederjacke optisch etwas ruppig wirkt, glänzt Hegel mit dem Spitznamen "Auris" (lat. Ohr) durch sein akkurates Auftreten, seine Kaltschnäuzigkeit und sein absolutes Gehör. Besonders interessant für die Zuseher ist es, Hegel bei seinen Analysen über die Schulter zu blicken. Diese werden auf den Fernsehbildschirmen digital animiert und erinnern etwas an die Geistesblitze von Sherlock Holmes. Im Zuge seiner Analysen kann er jedes noch so kleine Detail über die Person und ihre Umgebung heraushören, von gesundheitlichen oder psychischen Problemen bis hin zu Gewicht und Haltung. Der Sender RTL hat abermals eine Idee von Fitzek verfilmt, bereits sein Psychothriller "Passagier 23" begeisterte zahlreiche Krimifans. Besonders Jürgen Maurer scheint die Rolle des Phonetik-Genies auf den Leib geschrieben worden zu sein, auch Fautz überzeugt in ihrer Rolle als rebellische und neugierige Podcasterin.

Jula Ansorge und Matthias Hegel müssen zwei Fälle lösen © RTL +

Als forensischer Phonetiker ist Hegel ein gefeierter Star in der Branche und jahrelanger Berater des LKA. Nachdem er einen weiteren Fall durch seine akustische Analyse gelöst hat, gesteht er plötzlich einen Mord an einer Obdachlosen und kommt ins Gefängnis. Jula hat es sich in ihrem Podcast zur Aufgabe genommen, Personen, die unschuldig im Gefängnis sitzen, zu entlasten. Sie selbst wurde in der Vergangenheit Opfer eines Justizirrtums, der sie seitdem bis in ihre Träume verfolgt. In regelmäßigen Flashbacks erfährt der Zuseher über ihre Reise nach Buenos Aires, die sie mit ihrem Bruder Moritz antrat. Dort wurde sie vergewaltigt, die örtliche Polizei wollte ihr weiß machen, ihr eigener Bruder hätte die Tat verübt und sich danach in seiner Zelle erhängt. Seit dem Vorfall quält sich Jula durchs Leben, hat starke Schuldgefühle und psychisch bedingte Phantomschmerzen, die sie von Schmerzmittel abhängig machen. Mit dem Schicksal ihres Bruders konnte sie nie wirklich abschließen.

Bekannte Cameo-Auftritte

"Auris" thematisiert wie viele Konkurrenzstücke den wiederkehren Kampf zwischen Gut und Böse und lässt den Zuseher zwischen Schuld und Unschuld entscheiden. Doch was ist, wenn niemand wirklich unschuldig ist und auch der Held nicht der ist, der er vorgibt zu sein?

Neben bereits bekannten Gesichtern Jürgen Mauerer ("Vorstadtweiber", "Harri Pinter", "Drecksau", "Vienna Blood") und Janina Fautz ("Der Bergdoktor", "Polizeiruf 110", "Wilsberg") sind auch die Autoren zu sehen. Fitzek und Kliesch haben sich selbst in kurzen Cameo-Auftritten à la Stan Lee in die Filme reklamiert.

Alles in allem bekommen Krimifans zwei interessante Fälle serviert, die nach ihrer Lösung jedoch neue Fragen aufwerfen, die unbeantwortet bleiben. Beide Verfilmungen enden standesgemäß mit einem Cliffhanger, der einen nach mehr dürsten lässt. Die Geschichte von Hegel und Jula ist zumindest noch nicht vorbei, mittlerweile sind zwei weitere Bände der Bestsellerreihe erschienen. Es wäre denkbar, dass auch diese zwei Fälle es auf die Fernsehbildschirme schaffen und ein neues Kapitel für Hegel und Jula aufschlagen.

Bewertung: ★ ★ ★ ★ ☆ (4/5)

Auris zu sehen auf RTL+