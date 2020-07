Hamilton auf Disney+Wenn Gründerväter tanzen und rappen

Facebook

Lin-Manuel Miranda als Alexander Hamilton und Leslie Odom als Aaron Burr. © Disney+

Es ist in diesen Tagen ein alter Hut, der unter diesen Bedingungen aber glänzt wie Gold: Eine Bühnenvorstellung, die abgefilmt wird. Was in der Coronazeit in unterschiedlicher Qualität alltäglich wurde, macht Disney mit "Hamilton" zum Megaprojekt: Allein für die Rechte am gehypten und mit Grammys und Tonys überhäuften Broadway-Hit soll der Unterhaltungskonzern 75 Millionen Dollar bezahlt haben. Statt im Kino ist "Hamilton" jetzt auch auf Disney+ zu sehen.