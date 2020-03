Facebook

Ab heute auf Sky: Die Doku "Hillary" © Hillary for America

Ihre Biografie kann man auch so lesen: Als eine lange, sehr unruhige Fahrt durch die Geschichte der jüngeren US-Frauenrechtsbewegung. Es ist also kein Zufall, dass Sky die vierteilige Serie ab dem heutigen Weltfrauentag zeigt: „Als ich ein Kind war, ist keine Frau außerhalb des Haushalts arbeiten gegangen“, so Hillary Clinton in der Doku-Serie, die Regisseurin Nanette Burstein aus 1700 Filmmaterial verdichtet hat. Zahlreiche Interviews mit Ex-Studienkolleginnen, Mitgliedern ihres Wahlkampfteams oder auch Familienmitgliedern ergeben eine zentrale Botschaft: Welche enormen Hürden Frauen auch in aufgeklärten und modernen Gesellschaften auf dem Weg nach oben immer noch zu überwinden haben.