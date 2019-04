Facebook

Walther Soyka, Willi Resetaritis, Ernst Molden und Hannes Wirth vulgo die "Molden-Bande" im Grazer Schauspielhaus © Elvira Nemeth-Meindl

Diese Band ist tatsächliche eine eingeschworene Bande, in der Können und fast kindliche Spielfreude Hand in Hand gehen. Dabei sind die Herren Ernst Molden, Willi Resetarits, Walther Soyka und Hannes Wirth schon recht erwachsen. Und am Freitag abend hat dieses charismatische Quartett einmal mehr bewiesen, dass das sogenannte "neue Wienerllied" eine viel zu enge Schublade ist.

