Der Look wurde adaptiert, die Haltung bleibt dieselbe. © APA/HANS PUNZ

Ist „From Vienna with Love“ womöglich das letzte Album als Conchita?



CONCHITA: Nein. Conchita ist der Name, ich heiße noch immer so, verändere mich aber ständig. Meine Oma meint allerdings: Ich soll ein o dranhängen! Sie hat immer einen Lösungsvorschlag. Andererseits: Man kann auch Herr Conchita zu mir sagen. Aber ich brauche die Bühne!



Aber warum gab es dann Aussagen wie „Es hat sich irgendwann unangenehm angefühlt, als Frau gesehen zu werden – genau wie es sich vorher unangenehm angefühlt hat, als ,Er‘ angesprochen zu werden“?



Ich habe keinen Plan, ich mache einfach. Meine Werte sind die gleichen gebleiben, aber ich bin eben nicht mehr die goldene Figur. Und ich habe das Drama ja nicht verlernt, auch wenn ich ein bisschen anders ausschaue. Mit „Have I Ever Been in Love“ habe ich zudem den dramatischsten Titel meiner Karriere geschrieben.



Er ist der einzige eigene Song auf „From Vienna with Love“ – neben elf Coverversionen wie „All by Myself“, „Moonraker“ und „Für mich soll’s rote Rosen regnen“. Kommt noch mehr?



Ja, das dritte Album kommt im ersten Quartal des nächsten Jahres. Und das wird unter Conchita erscheinen. Wofür ich einen neuen Sound ausprobiere, er wird elektronisch sein. Und es gibt ja Gott sei Dank 2019 auch etliche Auftritte, wofür ich als Conchita gebucht bin.



Warum ist der Look aber nun männlicher geworden?



Die extreme feminine Seite habe ich ausgelebt, wie es selten jemand machen kann und würde. Jetzt habe ich einfach meine männlichere Seite in mir entdeckt. Und ich bin immer noch angemalt, ohne dabei Frauenkleider zu tragen. Und glaub mir: Beim Bühnenlook habe ich immer noch genug zu tun. Und ich werde keine meiner Perücken ausmisten. Aber es wird den Tag geben, wo ich mich wieder rasieren werde.



War das also auch Protest?



Mir ist beim Aufwachsen immer gesagt worden: Du bist kein Mädchen und gehst zu weiblich et cetera, et cetera. Und da bekommt man die Angst, ob man als Mann in der Gesellschaft überhaupt reicht. Und dachte mir: Okay, wenn ich zu weiblich bin, dann male ich mich voll an und lebe es aus. Aber man entwickelt sich weiter und lernt mehr über sich. Die Liebe zur Verwandlung und die Liebe zum Drag sind ja geblieben. Und mag derzeit meine Silhouette ohne Stöckel lieber. Du hast ja viele Dinge nicht mehr an, die du früher geliebt hast.



Andere Gründe für diese Entwicklung?



In den ersten zwei Jahren nach dem Song Contest war ich nur in Flugzeugen, Lounges und Garderoben mit Catering und Wartezeit. Und habe dann an meinem Bauch etwas entdeckt, was ich nicht gekannt habe. Eine Rolle! Und dachte mir: So geht das nicht. Und nahm mir einen Personal Trainer. Was aus einer Eitelkeit entstanden ist, wurde zum neuen Lebensgefühl. Ich bin fitter, es hilft mir beim Performen auf der Bühne, ich spüre mich anders. Seit ich trainiere, merke ich, wie sich mein Körper verändert.



Sie finden Ihr Spiegelbild also heute schöner?



Ich finde mich immer umwerfend schön.



Mit „Ich bin enttäuscht und traurig“ kommentierten Sie elf vom Veranstalter abgesagte Konzerte in Deutschland. Was ist der Hintergrund?



Das ist eine komplexe Geschichte. Nur so viel: Wir arbeiten bereits an neuen Terminen in Deutschland für 2019.





Zur Person und zur Tournee Conchita, geboren als Tom Neuwirth am 6. 11. 1988 in Gmunden.



Neues Album: „From Vienna with Love“ mit den Wiener Symphonikern, seit Freitag erhältlich. Es beinhaltet Interpretationen von James-Bond-Songs, Hits von Céline Dion, Hildegard Knef im Orchester-Gewand.



Tournee: Betitelt sich „So weit so gut“. In Deutschland bleibt es beim Termin in Dresden (18. November).

In Graz gastieren Conchita & Band am 2. Dezember (Orpheum), in Salzburg am 4. Dezember (Szene), in Wien am 8. Dezember (MuseumsQuartier).

