„Hit Me Hard and Soft“ heißt jene Tour, die Billie Eilish ab Ende September fast um die ganze Welt führen wird. Am Montag hat sie die Tourdaten auf Instagram veröffentlicht und auch ein Termin für Wien ist mit dabei: Am 6. Juni 2025 kommt sie für ein Konzert in die Wiener Stadthalle. Zuvor bringt die Sängerin und zweifache Oscarpreisträgerin ihr drittes Album heraus. „Hit Me Hard and Soft“ erscheint am 17. Mai.

Tickets für die Wien-Show sind im Ticketmaster Presale ab Donnerstag, 2. Mai, 10.00 Uhr erhältlich. Die Ankündigung auf dem Instagram-Account der Sängerin und Songwriterin sammelte laut dpa innerhalb von einer Stunde mehr als eine Million Likes.

Als 17-Jährige stürmte die Ausnahmekünstlerin mit ihrem Debütalbum „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ (2019) die Charts. 2021 erschien ihre zweite Platte „Happier Than Ever“. 2022 gewannen die Geschwister mit „No Time To Die“ aus dem Bond-Film „Keine Zeit zu sterben“ den Oscar für den besten Song. In diesem März holten sie mit dem „Barbie“-Song „What Was I Made For?“ ihre zweite Trophäe.