Mit einem ersten musikalischen Videoteaser hat sie schon am Montag ihre Fans in Vorfreude versetzt, gestern hat Billie Eilish (22) es auf ihrem Instagramaccount bestätigt: Am 17. Mai erscheint ihr drittes Album „Hit Me Hard and Soft“. Sie sei nervös und aufgeregt, schrieb sie in einer Nachricht an ihre Fans. Sie und ihr Bruder Finneas könnten nicht stolzer auf das Album sein. Eilish, mit vollem Namen Billie Eilish Pirate Baird O‘Connell, und Finneas O‘Connell (26) schreiben gemeinsam an den Liedern.

Bekanntlich ist das Talent der Geschwister enorm: Bereits als 17-Jährige stürmte die Ausnahmekünstlerin mit ihrem Debütalbum „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ (2019) die Charts. 2021 erschien ihre zweite Platte „Happier Than Ever“. 2022 gewannen die Geschwister mit „No Time To Die“ aus dem Bond-Film „Keine Zeit zu sterben“ den Oscar für den besten Song. In diesem März holten sie mit dem „Barbie“-Song „What Was I Made For?“ ihre zweite Trophäe.

In dem Instagram-Posting, das sie durch eine weiße Tür gefallen, unter Wasser schwebend zeigt, hat sie auch den Unterwasserfotografen William Drumm verlinkt. Mehr Werbung für seine Sache kann man nicht bekommen. Er selbst hat auf seiner Instagramseite nicht nur das Video gepostet, sondern bezeichnet sich selbst augenzwinkernd als „Billie’s Underwater Photographer 💙“.

Neues von Taylor Swift

Das neue Eilish-Album ist nicht die einzige Platte, die dieser Tage für Euphorie sorgt: Ende März hat Beyoncé (42) „Cowboy Carter“ veröffentlicht, damit schaffte die auf Pop und R&B spezialisierte Sängerin den erfolgreichsten Start eines Albums seit Taylor Swifts (34) „1989 (Taylor“s Version)„ im November. Und für das Album von Swift läuft der Countdown: Am 19. April erscheint “The Torted Poets Department„.