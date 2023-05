1.) Tina Turner - One of the Living

Arte hat anlässlich des Todes von Tina Turner sein Programm geändert und blickt auf die Person hinter dem Superstar. Welche Wendepunkte gab es in ihrem Leben, welche Tragödien, welche Höhenflüge? Zu Wort kommen enge Freunde und Weggefährten. Im Anschluss gibt es die Gelegenheit, in das legendäre Konzert in Rio de Janeiro im Jahr 1988 einzutauchen. Turner trat damals vor 180.000 Menschen auf. Hits wie „Private Dancer“, „What’s Love Got To Do With It?“ oder „We Don’t Need Another Hero“ sind gesetzt.

21.45 Uhr, Arte

2.) Sicario

Der Drogenkrimi von Denis Villeneuve stand 2015 in Cannes im Wettbewerb. Prominent besetzt – von Emily Blunt bis Benicio delToro – operiert eine verdeckte Task-Force rund um die mexikanische Grenze. Doch nicht alle verfolgen hier die gleichen Interessen. Teil 2 folgt im Anschluss.

20.15 Uhr, Puls 4

3.) Pfusch am Bau

Der Bausachverständige Günther Nussbaum rückt wieder aus, um unter anderem geplagten Häuslbauern unter die Arme zu greifen. Was man dort so alles an Pfusch sieht, treibt einem den Angstschweiß auf die Stirn. Selten sind Formate wie diese so lehrreich.

20.15 Uhr, ATV und Joyn

4.) Beyond Fashion

Avi Jakobs geht in vier Folgen aktueller Entwicklungen in der Mode auf den Grund: von Genderfluidität bis hin zu Vintage.

ARD Mediathek

5.) Wer ist?

Die Doku-Reihe in der ZDF-Mediathek porträtiert Menschen, die aktuell in den Schlagzeilen sind, darunter auch Jewgeni Prigoschin, der Chef der berüchtigten Gruppe Wagner. Wer ist der Mann, der vom Gastronomen zum unverzichtbaren Handlanger Putins geworden ist?

ZDF Mediathek



6.) Black Knight

Sauerstoffkuriere sind in dieser verwüsteten Welt die wahren Helden. Südkoreanische Dystopie über den Aufstand Unterdrückter.

Netflix