Günther Nussbaum hat als EU-Bausachverständiger schon viel gesehen. Aber was er in Nötsch erlebt, versetzt auch ihn in Erstaunen: "Da wäre ja Lego stabiler", sagt er. Beim Haus von David Freidinger und Melanie Lahartinger herrschen an jeder Ecke eklatante Mängel. Betonier-Fehler, mangelhafte Abdichtung, nicht funktionsfähige Dämmung und lebensgefährliche Steinschlichtung bestehen schon seit der Rohbauphase. Als das Paar Mängel beanstandet, wird ein Baustopp einberufen, der verheerende Folgen mit sich bringt.