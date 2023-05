Wer sich schräge Bühnenshows, schrille Töne und ab und zu auch gute Musik erhofft hat, wurde am Samstagabend vom 67. Eurovision Song Contest nicht enttäuscht. Auch das eine oder andere Déjà-vu-Erlebnis war dabei.

Nicht nur, weil Sängerin Loreen nach etwas mehr als zehn Jahren zum zweiten Mal das Rennen für sich entscheiden konnte. So manch Sänger oder Sängerin erinnerte auch an bekannte Figuren – etwa aus der Muppet Show. Oder vom Villacher Fasching. So sieht das zumindest die Twitter-Gemeinde. Und: Wie bereits so oft belegte Deutschland den letzten Platz. Österreich konnte sich übrigens den soliden 15. Rang erstreiten. Hier die Ergebnisse im Detail.

Die Platzierung und auch die Shows an sich blieben jedenfalls nicht unkommentiert.

Eurovision Song Contest: Die besten Tweets

Für Gesprächsstoff sorgte auch der "Überraschungsauftritt" von Prinzessin Kate.

Die Tatsache, dass Deutschland zum wiederholten Male den letzten Platz belegt hat, blieb ebenfalls nicht unkommentiert.