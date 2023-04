1.) König Charles III.

Viele Jahre wurde der britische Thronfolger belächelt: Als jener Mann, der es wohl nie auf den Thron schaffen würde oder auch als „Ökospinner“. Doch am 6. Mai ist es so weit: Charles wird zum König gekrönt. Zum Einstimmen auf die royale Woche taugt dieses Porträt allemal: Es beleuchtet unter anderem, wie Queen Elizabeth II., seine jetzige Frau Camilla, aber auch die Ehe mit Lady Diana den 74-Jährigen geprägt haben. Und was ist von ihm für seine künftige Regentschaft zu erwarten?

20.15 Uhr, Arte

2.) I, Robot

Wem die Dauerpräsenz von Künstlicher Intelligenz jetzt schon zu viel wird, der sollte hier eher nicht einschalten: Will Smith bekommt es nämlich mit einem Roboter zu tun, der des Mordes verdächtigt wird. Dystopischer Actionkracher, der bei den Spezialeffekten nicht geizt.

22 Uhr, Vox

3.) Hitlers Wolfsschanze

Vom einstigen Führerbunker sind nur noch bemooste Betonkolosse übrig. In der Wolfsschanze im polnischen Ketrzyn wurden von der NS-Führung maßgebliche Entscheidungen im Zweiten Weltkrieg getroffen. Über 2000 Menschen waren hier stationiert.

22.55 Uhr, 3Sat

4.) Pets

Herzerwärmend, lustig, aber nix für Haustiere, die kommen nur auf blöde Ideen. Ein ungleiches Hundeduo kämpft sich durch New York.

20.15 Uhr, Vox



5.) Helmut Lang

Seine minimalistische Mode hat den 1990er-Jahren ihren Stempel aufgedrückt: Helmut Lang hat die Modewelt elektrisiert und ist am Höhepunkt seiner Karriere ausgestiegen, um Künstler zu werden. Der Wiener kommt hier in einem seltenen Ton-Interview selbst zu Wort

Arte Mediathek

6.) Poker Face

Sie ermittelt als menschlicher Lügendetektor: Natasha

Lyonne überzeugt in der Serie des „Knives Out“-Machers Rian Johnson. Hier geht es zur Kritik.

Auf Sky