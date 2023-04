Es ist dieses herrlich beharrliche Nachfragen, das ihr Gegenüber langsam, aber sicher in den Wahnsinn treibt. Eine Nervenschlacht auf hohem Niveau – bis die Verdächtigen entnervt den Hut draufhauen. Dabei kann Charlie Cale (Natasha Lyonne) gar nicht anders, hat sie doch die schräg-seltsame Gabe, zu erkennen, ob ihr Gegenüber lügt. Eigentlich perfekt für einen Casinobesuch, aber ihre Beliebtheit hielt sich ob ihres Könnens dort doch in Grenzen. Und überhaupt ist die sympathische Menschenfreundin auf der Flucht: Nachdem sie den Mord an ihrer Arbeitskollegin aufgeklärt hat, ist der gekränkte reiche Vater des Täters, der vom Balkon gesprungen ist, hinter ihr her. Seitdem tingelt sie mit ihrem türkisen Plymouth Barracuda durch die USA. Heuert mal da, mal dort an, als Aushilfe im Altersheim, als Merchandise-Verkäuferin bei einer Metal-Band oder bei einer Imbissbude irgendwo im Nirgendwo.

Es ist ein Hüpfen durch ländliche Mikrokosmen, wo Gute und Böse, Zweifler und Verzweifelte wirken. Wo Gelegenheiten genutzt werden, aber auch verstreichen. Und es sind die kleinen zwischenmenschlichen Dramen, die sich hier rasch auswachsen und am Ende Mord daraus wird. Und immer mittendrin: Charlie Cale, die nicht anders kann, als hier den Good Cop gibt, ohne ein Cop zu sein. Unrecht? Nein, das geht gar nicht. Und natürlich erinnert sie mit ihrer lässigen, schnoddrigen Art, mit dem Interesse, das sie allem und allen schenkt, wie eine nahe Verwandte von Inspektor Columbo. Unterschätzt und unbeachtet, fliegt sie unter dem Radar jener, die sich ihrer Taten ganz besonders sicher sind und dabei ist sie ihnen schon längst auf den Fersen. Unterschätzte Klugheit sticht überschätzte Arroganz.



Dass dieses Drehbuch bis hin zum Setting des ländlichen Amerika, unfassbar viel Beige- und Brauntöne, siehe Columbo, so bestechend ist, ist kein Zufall: Regisseur, Drehbuchautor und Produzent Rian Johnson hat das Whodunit-Genre zuletzt mit „Knives Out“ und „Glass Onion“, beides auf Netflix zu sehen, einer klugen Frischzellenkur unterzogen. In „Poker Face“ löst Charlie Cale auf ihrem Roadtrip pro Folge einen Mord und bekommt es mit einer hohen Promi-Dichte zu tun, darunter Adrien Brody, Chloë Sevigny, Ellen Barkin und Joseph Gordon-Levitt. Dass eine zweite Staffel schon bestellt ist, ergibt sich von selbst. Wurde auch Zeit, dass Inspektor Columbo und Jessica Fletcher („Mord ist ihr Hobby“) eine würdige Nachfolgerin bekommen.

Bewertung: ★ ★ ★ ★ ☆ (4/5)



„Poker Face“ ist auf Sky zu sehen.