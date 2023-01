Es hat beinahe schon royale Züge der immerwährenden Ewigkeit angenommen: Wann auch immer "The Crown" (Netflix) in den letzten Jahren bei den Golden Globes nominiert war, räumte man entweder den Preis für das beste Drama oder zumindest in den Schauspielerinnen- und Schauspielerkategorien ab. Damit ist nun Schluss. Viermal war die fünfte Staffel der royalen Serie rund um das Leben von Queen Elizabeth II. nominiert – und ging komplett leer aus. Die britische Monarchie, so könnte man zynisch sagen, hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Ganz von ungefähr kommt das aber nicht, denn mit der fünften Staffel ging, wie üblich, ein kompletter Austausch der Besetzung vonstatten. Imelda Staunton schlüpfte in die Rolle der Queen, Elizabeth Debicki übernahm die Rolle von Lady Diana. Und wie die fünfte Staffel selbst, konnten auch die neuen Darsteller und Darstellerinnen nicht vollends überzeugen.

Den Sieg in der Königsklasse "Bestes Drama" holte sich dafür eine andere royale Familie, in der es jedoch nicht weniger dramatisch zugeht: das "Game of Thrones"-Prequel "House of the Dragon" von HBO (Sky). Die Saga rund um das Haus Targaryen, stand in diesem Jahr auf vielen Listen der besten Serien des Jahres. Zumindest eine Tradition setzt sich fort: Wie bei "The Crown" geben auch hier die Frauen den Ton an. Ein fulminantes und intensives Spektakel, das jedoch in Sachen Nominierungsflut dem Original nicht das Wasser reichen kann. Nur zweimal war die Serie überhaupt nominiert. Aber fragen Sie mal nach, wie es Amazon geht: Die bislang teuerste Serie überhaupt, "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" (Amazon Prime) wurde kein einziges Mal für einen Golden Globe nominiert. Es gibt also zwar große und sehr teure Produktionen, aber der klassische Überflieger – wie etwa "Game of Thrones", die mit zehn oder noch mehr Nominierungen ins Rennen gingen, ist nicht in Sicht. Nur eine Serie konnte bislang diese Tradition noch hochhalten: "Succession", deren dritte Staffel aber 2021 erschienen ist.

Und doch gibt es zumindest einen ganz großen Sieger, der schon bei den Nominierungen das Feld von hinten aufgerollt hat: Die Serie "Abbott Elementary" (Disney+) ging mit fünf Nominierungen an der Spitze ins Rennen. Geholt hat man sich drei Globes in den Topkategorien: "Beste Serie" im Musical/Comedy-Sektor und in der gleichen Kategorie auch beste Hauptdarstellerin (Quinta Brunson) und bester Nebendarsteller (Tyler James Williams). Es sind nicht die großen Dramen, die derzeit Hochkonjunktur haben, die epischen Erzählungen, sondern die scheinbar leichtfüßigen Comedy-Serien, die jedoch mit viel Verve aktuelle Themen aufgreifen. Geht es in "Abbott Elementary" jedoch um eine chronisch unterfinanzierte US-Schule, deren Lehrerinnen und Lehrer das Heft im wahrsten Sinne des Wortes selbst in die Hand nehmen. Reichte es bei den Emmys zuletzt nur für Auszeichnungen in Drehbuch- und Nebendarsteller-Kategorien, so hat sich das Blatt nun für die Serie gewendet.

Eine der Topfavoriten mit vier Nominierungen war auch die zweite Staffel der Serie "The White Lotus". Ein herrliches Psychogramm reicher Snobs und emotionaler Wracks in allerprächtigster Urlaubsumgebung. Ein Sittenbild der oberen Zehntausend mit Witz und Tiefgang. Gereicht hat es für drei Auszeichnungen, darunter den Sieg in der Kategorie "Miniserie". Jennifer Coolidge holte sich in der gleichen Kategorie die Auszeichnung als beste Schauspielerin, F. Murray Abraham die Trophäe in dieser Kategorie als bester Nebenschauspieler.

Apropos bester Schauspieler: Den Sieg holte sich Jeremy Allen White für seine Performance in der Serie "The Bear" (Disney+) über einen jungen Koch mit großen Ambitionen. Viel gelobt wurde die Serie auch aufgrund ihres authentischen Einblicks in den Alltag einer Restaurantküche. Leider leer ausgegangen ist die Apple TV+-Serie "The Severance" über eine mysteriöse Firma, die durch einen Eingriff ins Hirn im Bewusstsein der Menschen das Privat- und Arbeitsleben voneinander trennt. Eine Serie am Punkt, die eine optimierte und normierte Leistungsgesellschaft gekonnt überzeichnet.

