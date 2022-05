"Der ESC hat seine eigenen Gesetze. Nach dem Song Contest ist vor dem Song Contest! Deshalb werden wir uns jetzt gleich an die Suche fürs nächste Jahr machen und ich freue mich auf alle Ideen und Vorschläge für den ESC 2023", reagierte ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz auf den verpassten Finaleinzug von DJ Lumix & Pia Maria in Turin.



Ob mit dem Dancepop-Titel "Halo" das Finale knapp oder deutlich verpasst wurde, werden wir erst in der Nacht von Samstag auf Sonntag nach dem Finale wissen; denn erst da rückt die EBU mit den Detailergebnissen heraus. "Happy ist man nicht, aber man kann es nicht ändern und man muss auch die Niederlage akzeptieren können", erklärt Lumix alias Luca. Er fokussiert sich jetzt auf seine nächste Single, die Anfang Juni erscheint.

"Jetzt geht es einmal zurück in die Heimat, ich vermisse schon mein Zuhause. Dort werde ich abschalten und alles ein bisschen sickern lassen. Das Publikum in der Halle ist voll abgegangen, deswegen habe ich eigentlich ein sehr, sehr gutes Gefühl gehabt. Ich glaube, es kann sich jeder denken, wie wir uns fühlen", sagt die 18-jährige Pia Maria aus Innsbruck. Auch sie bringt am 3. Juni einen neuen Song heraus.

In diesem Jahr haben es im ersten Jahr vor allem balladeske Titel ins Finale (14. Mai) geschafft, wie etwa die Lieder aus der Schweiz, Litauen, Portugal und Island.