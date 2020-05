Facebook

Rohde in "Der Gute Bulle" mit Almila Bagriacik. Zu sehen im ZDF am Montag. © ZDF/Nik Konietzny

Sie sollten in wenigen Wochen für Dreharbeiten nach Mauritius aufbrechen, stünden aktuell am Ende des „Nachtschicht“-Drehs. Wie geht es jetzt weiter, Herr Rohde?

Armin Rohde: Das war der ursprüngliche Plan. In einer Woche wäre ich mit der neuen „Nachtschicht“-Folge fertig, die ich jetzt in zwei Wochen überhaupt erst beginne. Schauspieler ist man so, wie ein Krokodil ein Krokodil ist. Das verlernt man nicht so schnell. Die Dreharbeiten werden natürlich unter besonderen Bedingungen stattfinden. Wir haben da einen ganzen Katalog mit Hygienemaßnahmen gekriegt.