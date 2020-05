Facebook

Die Mörderin ist schnell gefunden. Offen bleibt für Borowski (Axel Milberg) und Sahin (Almila Bagriacik) die Frage nach den Hintergründen. © (c) NDR/Christine Schroeder

Ohne an dieser Stelle mehr zu verraten, als die Zuseher ohnehin in den ersten Minuten des heutigen „Tatort“ (ORF 2 & ARD, 20.15 Uhr) erfahren: Die Mördersuche können sich die Kieler Ermittler heute sparen. Während Borowski und seine junge Kollegin Sahin in der Polizeischule einen Workshop halten, kommt es zum fatalen Zwischenfall. Eine Schülerin rastet in einem Trainingsszenario aus und tötet ihren Kameraden. Ein Moment, so blutig, dass er Quentin Tarantino mit Stolz erfüllen würde.