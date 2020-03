Wie Sender reagieren"Quizmaster"-Kandidaten bleiben jetzt zu Hause

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"Quizmaster" liegt im Trend: Videokonferenz statt Anwesenheit. © ServusTV

Das TV-Programm ändert sich aktuell nicht nur wegen spontan eingeschobener Sondersendungen. Auch Seifenopern wie "GZSZ", "Alles was zählt", oder "Unter Uns" müssen aussetzen, weil die Dreharbeiten aufgrund der Coronakrise gestoppt werden muss. Shows wie "The Masked Singer" oder "Dancing Stars" mussten verschoben werden. Betroffen sind jedoch Sendungen wie der "Quizmaster" von ServusTV.

Das Format, das hinsichtlich der Quote zu den erfolgreichsten des Salzburger Senders zählt, hat im Normalfall in jeder Sendung fünf Kandidaten im Studio. Vier Herausforderer und einen amtierenden Quizmaster. Um weiterhin drehen und quizzen zu können, überlegte sich Produzent Interspot eine ungewöhnliche Lösung: Die Kandidaten und der Quizmaster werden von zuhause zugeschaltet und zu Moravec ins Studio projiziert. Dieser kann mit der Lösung gut leben: "Eine super Geschichte, auch wenn es für mich sicherlich ein bisserl eine Umstellung ist, allein im Studio mit den Screens. Aber wir haben das alles mehrfach getestet und es hat super funktioniert."

Schummeln soll, wie ServusTV betont, auch in der adaptierten Version nicht möglich sein. In jeder Sendung gibt es bis zu 5000 Euro zu gewinnen. Weiterhin kann per App mitgespielt werden.