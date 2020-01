Die ORF-Sendergruppe hält bei 31,8 Prozent in der Gesamtzielgruppe und damit 0,9 Prozentpunkte hinter dem Vorjahreswert. Meistgesehene Sendung war die "Zeit im Bild" am 18. Mai.

© APA/HERBERT NEUBAUER

ORF 1 ist im Jahr 2019 mit 9,1 Prozent trotz einiger Programminnovationen ein Prozentpunkt Marktanteil abhandengekommen, ORF 2 wuchs bei den Zusehern ab zwölf Jahren um 0,5 Prozentpunkte auf 19,8 Prozent. Dies geht aus der am Donnerstag veröffentlichten Quotenbilanz hervor. Die Privaten legten - teils leicht - zu.

Die ORF-Sendergruppe kam auf 31,8 Prozent in der Gesamtzielgruppe (2018: 32,9 Prozent), ORF 1 und ORF 2 hatten gemeinsam 29 Prozent (30,2 Prozent). In der jüngeren Zielgruppe - 12 bis 49 Jahre - betrug der Marktanteil von ORF 1 11,2 Prozent, jener von ORF 2 10 Prozent. Im Dezember erzielten alle ORF-TV-Sender insgesamt 32,3 Prozent Marktanteil (12 plus), ORF 1 und ORF 2 kamen gemeinsam auf 29,3 Prozent. Marktanteile für die Spartensender ORF III und ORF SPORT + gab der ORF nicht bekannt, die durchschnittliche Tagesreichweite im Vorjahr wurde mit 788.000 (ORF III) bzw. 291.000 angegeben.

Meistgesehene Sendungen

Das turbulente Politik-Jahr bildet sich auch im Ranking der Topreichweiten 2019 ab. Meistgesehene Sendung des Jahres war die "Zeit im Bild 1" vom 18. Mai: 1,922 Millionen Zuschauer (67 Prozent Marktanteil) waren dabei, als das Ibiza-Video die türkis-blaue Regierung scheitern ließ. Auch die Sonder-ZiB am 18. Mai, der "Report spezial" vom 27. Mai - dem Tag des Misstrauensantrags gegen die Regierung - und die "ZiB spezial" zur Nationalratswahl schafften es unter die Reichweiten-Top-Ten.

ATV erreichte 3,5 Prozent (plus 0,2 Punkte), Puls 4 im Jahresschnitt 3,4 Prozent nach 3,3 Prozent 2018. In der ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe hat man vor allem die jüngere Zielgruppe im Visier, wo ATV 4,8 Prozent schaffte, Puls 4 4,9 Prozent. Letzteres sei das erfolgreichste Jahr in der Sendergeschichte, teilte das Unternehmen mit. Auch ATV 2 habe mit 1,4 Prozent (12 - 49) das stärkste Jahr seit seiner Gründung hingelegt.

Um 0,6 Prozentpunkte steigerte sich Servus TV, das mit 3 Prozent Jahresschnitt ebenfalls einen Rekord vermeldete.