Hugo Portisch bei der Übertragung der Mondlandung. © (c) ORF

Es ist die Ironie einer typisch österreichischen Geschichte: 28 Stunden und 18 Minuten dauerte vor 50 Jahren die non-stop-Übertragung des ORF der Mondlandung in der Nacht von 20. auf 21. Juli 1969. Ein mediales Ereignis, von Hugo Portisch, Peter Nidetzky und Herbert (Mond-)Pichler mit beeindruckender Beharrlichkeit begleitet. Was ist davon übrig? Nicht viel. Gerade 19 Minuten Archivmaterial sind geblieben. Der Rest wurde unter anderem mit Ski-Übertragungen überschrieben, erfuhr man am Mond-Dokuabend am Dienstag.