Fußball in der Saison 2019/20 Bilanz: Ein Jahr ohne Bundesliga-Livespiele im ORF

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dem ORF blieben die Bundesliga-Zusammenfassungen. © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Florian Ertl)

Mit dem Ball rollt auch der Rubel – weshalb der Fußball rollt und rollt und am öffentlich-rechtlichen Fernsehen immer öfter vorbeirollt. Gerade ging für den ORF die erste Saison zu Ende, in der er weder Bundesliga-Livespiele noch Partien der Champions League übertragen durfte. Die Europa League ist seit Längerem beim Privatsender Puls 4 beheimatet und wurde dort dank der Siege von RB Salzburg zur Erfolgsgeschichte. Dem ORF bleibt im teuren Fußballzirkus zusehends die Zuschauerrolle ohne eigene Zuschauer, was auch Spuren in den Quoten des Öffentlich-Rechtlichen hinterlässt: Der Sender geht aufgrund des kleineren Kick-Angebots von einem Verlust von zwei Prozentpunkten bei den Marktanteilen von ORF 1 aus.