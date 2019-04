Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Übernimmt das Büro in Paris: die gebürtige Kärntnerin Cornelia Primosch © ORF

Der ORF wird mit 1. Juli eine Reihe von Korrespondenten-Stellen neu besetzen. Das nach dem unerwarteten Tod von Paris-Korrespondentin Eva Twaroch im vorigen Dezember vakante Büro in Paris übernimmt ihre Kollegin Cornelia Primosch.

Ihre Nachfolgerin in London wird Eva Pöcksteiner, die dort zuletzt schon für die Brexit-Berichterstattung im Einsatz war, wie der ORF in einer Aussendung am Freitag mitteilte.

Veronika Fillitz geht nach Brüssel Foto © ORF

Der aktuelle Frankreich-Korrespondent des ORF, Christophe Kohl, wechselt nach Washington und löst dort Robert Uitz-Dallinger ab, der nach Wien zurückkehrt. Die TV-Wirtschaftsredakteurin Veronika Fillitz löst in Brüssel wiederum Tim Cupal ab, der das derzeit interimistisch von Roland Adrowitzer geleitete Büro in Tel Aviv übernimmt. Nach Wien zurück kehrt Moskau-Korrespondent Christian Lininger, dem ab 1. Oktober Paul Krisai nachfolgt.