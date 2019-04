Um die Pressefreiheit in Österreich ist es schlecht bestellt, sagt die Organisation Reporter ohne Grenzen. Druck und Angriffe der Politik hätten zugenommen. Das Bundeskanzleramt widerspricht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

GERMANY RUSSIA PROTEST © (c) APA/EPA/BRITTA PEDERSEN (BRITTA PEDERSEN)

Dieser Rückfall fällt auch international auf: In der Pressefreiheit-Rangliste rutschte Österreich 2018 nicht nur um fünf Plätze ab, sondern verlor auch seinen Status als Land mit „guter“ Pressefreiheit. Die Situation sei hierzulande nur noch „zufriedenstellend“, heißt es im gestern präsentierten Bericht der Journalistenorganisation Reporter ohne Grenzen (RoG). Unter den besten 30 Ländern verlor bloß die Slowakei, wo die Aufarbeitung des Mords am jungen Journalisten Jan Kuciak weiter in Gang ist, mehr Plätze als Österreich. Eine ähnlich schlechte Platzierung gab es zuletzt 2002 – dem ersten Jahr der Erhebung.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.