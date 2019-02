Facebook

Die Kleine Zeitung wird in einem der modernsten und innovativsten Druckzentren der Welt produziert. © Juergen Fuchs

Die Styria schreibt – und druckt – ihre Erfolgsgeschichte weiter. In die beiden Druckstandorte in Graz-Messendorf und St. Veit investierte der international tätige Medienkonzern in den vergangenen beiden Jahren in Summe 30 Millionen Euro. Ging es in St. Veit um eine Runderneuerung der Druckmaschine, wurden in Graz zwei neue Druckmaschinen errichtet. Zur feierlichen Eröffnung gibt sich die Prominenz aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur am Mittwochabend in Messendorf ein Stelldichein und erwartet gemeinsam den Druck der morgigen Ausgabe.