Peter Klien © APA/RABENHOF/INGO PERTRAMER

"Ich melde mich von der Festung Europas. Mal sehen, wie weit wir an den EU-Gipfel-Außengrenzen kommen. Ob wir an den Anlandeplattformen verweilen müssen oder bis in das innerste Innere vordringen können", begann Peter Klien am Dienstagabend in ORF eins seinen Beitrag in der Late Night Show "Willkommen Österreich". Der Kabarettist und Anarcho-Reporter, der mit Politiker-Interviews Kultcharakter erlangte, traf in Salzburg auf einigen Widerstand.

"How do you like it in the West?", fragte Klien den ungarischen Premier Viktor Orban. Nach mehrmaligem Wiederholen der Frage lautete Orbans Antwort: "I'm part of the West, I'm living there. I Like it." Und verschwand.

Sein Versuch ins "innerste Innere des Gipfels vorzudringen" gelang, nicht jedoch jener, es auf das "Familienfoto" der Staats- und Regierungschefs zu schaffen. Weil er sich einen Pin der Staats- und Regierungschef organisiert hatte, wurde ihm die Presseakkreditierung entzogen.

„Ich bin ein unbegleiteter Minderjähriger“. ⁦Mit welchen Tricks @peter_klien⁩ versucht, „ins innerste Innere“ des EU-Gipfels ins Salzburg vorzudringen https://t.co/FXqNgX76lm — Lou Lorenz (@lou_lorenz) 26. September 2018

Dem Vernehmen nach soll der ORF verstärkt auf Peter Klien setzen und ihm eine eigene Late-Night-Show geben. Im Oktober soll eine erste Pilotsendung gedreht werden.

