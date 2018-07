Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Corinna Milbornx © Puls4

Sie gehört zu den renommiertesten Moderatorinnen in Österreich und ist das prägende Gesicht von Puls 4: Corinna Milborn. Die Journalistin, die vor kurzem gemeinsam mit ProSiebenSat.1Puls4-Chef Markus Breitenecker mit dem Buch "Change The Game" eine aufsehenerregende Analyse aktueller Entwicklungen in der Medienwelt abgeliefert hat, wird in nächster Zeit seltener im Fernsehen zu sehen sein.

Wie die Kleine Zeitung in Erfahrung bringen konnte, nimmt sich die TV-Moderatorin bis zum Herbst eine Auszeit. Über die Gründe ist nichts bekannt. Ihr letzte Moderation vor dem Sommer wird die "Pro und Contra"-Diskussion am Mittwoch um 22.45 Uhr sein.

Puls 4 muss also zumindest einige Monate ohne Milborn auskommen. Erst im Jänner wurde die 45-Jährige vom Branchenblatt "Der Journalist" als "Journalistin des Jahres" ausgezeichnet. Der frühere "Kurier"-Chefredakteur Peter Rabl damals über die Journalistin: "Ich bin der Meinung, dass du diese Auszeichnung für deine Persönlichkeit und deine Leistungen absolut verdient hast", sagte er. "Bleib so, mach weiter so."

Mehr zum Thema Preisverleihung in Wien Corinna Milborn als "Journalistin des Jahres" geehrt