Tatort: Sonnenwende © (c) SWR/Benoît Linder

Dieses Arbeitsumfeld ist schon beneidenswert. Zwischen sanften, bewaldeten Hängen und auslaufenden Almen ermitteln Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) heute in einer im „Tatort“ selten gesehenen Idylle. Der Anlass für die Anwesenheit der Kommissare: Sonnhild, die Tochter eines Bio-Bergbauern im Hochschwarzwald, starb an offenbar un- oder falsch behandelter Diabetes. Nach Mord klingt das eigentlich nicht. Während Tobler, von einer Vorahnung getrieben, weitere Erkundungen anstellt, möchte Berg die Familie – der Vater der Toten ist ein alter Schulfreund von ihm – am liebsten in Ruhe lassen.

„Die machen das richtig hier“, ist Berg von der Arbeitsweise der Familie beeindruckt. Von technischem Schnickschnack hält man am spartanisch eingerichteten Hof ebenso wenig wie vom urbanen Leben. Familie, Arbeit, Land und Ehre sind, was für die Sippe, deren genaue Kinderzahl der Seher nie erfährt, zählt. „Land und Leute gehören zusammen“, bläut der Vater (Nicki von Tempelhoff) von der Toten dem hörigen Berg ein. Erst nach und nach versteht der Kommissar, dass „fremde Leute“ und „eigene Leute“ nach dieser Logik nicht zusammenpassen.

Spätestens bei Sprüchen á la „wehrhaft gegen die Umvolkung“ geht schließlich auch dem behäbigen Berg ein Licht auf und er erkennt, dass die „Lebensaufgabe, heimische Arten zu schützen“, an diesem Hofe nicht bloß auf die Tier- und Pflanzenwelt bezogen ist.

Mit „Sonnenwende“ erzählt der österreichische Regisseur Umut Dag mit einfachen Mitteln einen langsamen und dennoch packenden Krimi über Öko-Nazismus. Schwächen zeigt der düstere Heimatfilm ausgerechnet in Berg, der die Handlung mit seiner lähmenden Naivität unnütz in die Länge zieht.

Der Regisseur griff für seinen zweiten „Tatort“ auf bekannte Gesichter zurück: Gro Swantje Kohlhof war bereits Hauptfigur in der von Dag inszenierten Episode aus Konstanz und auch Darstellerinnen wie Janina Fautz oder Alexandra Schalaudek kennt man (nicht nur) aus dem „Tatort“. Idealbesetzungen, allesamt, einer insgesamt sehenswerten Episode. Ein Ausflug aufs Land mit vielen braunen Flecken.

