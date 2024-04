Stratosphärenspringer Felix Baumgartner hat den „Falter“-Chefredakteur Florian Klenk Ende Jänner in einem Facebook-Posting als „festen Trottel“ und „Pharmahure“ bezeichnet, weil dieser nach mehreren Impfungen und Coronainfektionen die Impfung verteidigte. Klenk kündigte an, Baumgartner auf üble Nachrede und Beleidigung zu klagen, nun ist es so weit: Am Montag startet der Prozess vor dem Wiener Landesgericht für Strafsachen. Klenk fordert den Zuspruch einer Entschädigung, Kostenersatz und eine Urteilsveröffentlichung und möchte auch gegen jene Personen vorgehen, die Baumgartners Facebook-Beitrag geteilt hatten. Baumgartner musste bereits die Einleitung eines Medienverfahrens auf seiner Facebook-Seite bekannt geben. Sollte Klenk den Prozess gewinnen, möchte er die erstrittene Entschädigung an das Kinderhospiz Momo spenden.