Wie österreichische Boulevardmedien in den vergangenen Tagen ihre innige Zuneigung zu Hans Bürger entdeckten, das könnte dem ehemaligen Politik-Chef des ORF schmeicheln. Das Publikum sei geschockt und vermisse die „ORF-Legende“, war in leidenschaftlich verfassten Zeilen zu lesen. Anlass war eine Petition, die Bürgers Rückkehr in die „Zeit im Bild“ fordert, medial breit kommuniziert wurde und dafür nur erstaunlich mäßig erfolgreich blieb. Die in der chronischen Sensationshaltung waren dennoch begeistert: „Die Petition hat innerhalb weniger Stunden bereits mehr als 50 Unterschriften sammeln können.“