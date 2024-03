Fünf weitere Acts für die Live-Shows des Talenteformats, wo dann auch endlich das TV-Publikum mitstimmen kann, stehen fest: 24 Auftritte hatte die Jury in der dritten Sendung zu bewerten. Diesmal bestand sie aus Katharina Straßer, Thorsteinn Einarsson und Tina Naderer. Mit dem „Herz-Buzzer“ direkt in die Live-Shows ging es für Tänzerin Rebecca Semin aus Wien (durch Jurorin Straßer), Sängerin Nathalie Oberkofler aus Zell am See (Einarsson) und das Musiker-Duo Zweimann aus Klosterneuburg (Naderer). Die zwei verbliebenen Semifinal-Plätze vergab die Jury an Sänger Paolo Scariano aus Klagenfurt und Sängerin Ceri Hall-Brady aus Wien, die beide neun Sterne für ihren Auftritt holen konnten.

Scariano stammt aus der Steiermark (deswegen wurde er mitunter auch als „Pavarotti von Scheifling“ tituliert) und zog vor ein paar Jahren nach Kärnten. Am Karfreitag gibt es keine Ausgabe von „Die große Chance – Let’s sing and dance“; Andi Knoll und Fanny Stapf melden sich wieder am 6. April (ausnahmsweise am Samstag wegen einer Sportübertragung). Ab 26. April kann dann das Publikum per Telefon bzw. SMS mitentscheiden.