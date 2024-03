Die Feuerwache ist eine Geschichtenmaschine. Weil die Feuerwehr, auch jene im beschaulichen Mannheim, die hat immer etwas zu tun. Und wenn die großteils kernigen Herren (und die ebenso kernige Dame) doch einmal zur Untätigkeit in der Wache gezwungen sind, dann besorgen Zwischenmenschlichkeiten – etwa in Person eines gar nicht so unsympathischen Schürzenjägers (Max Hemmersdorfer) – die Dramaturgie. Mittendrin in diesem männerdominierten Gefüge sucht die junge Notärztin Nina Haddad (Sabrina Amali – ein Lichtblick) nach einem Neuanfang.