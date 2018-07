Facebook

Ein echter Banksy in Paris © APA/AFP/PHILIPPE LOPEZ

Man könnte gleich zu Beginn das Phrasenschwein aufmarschieren lassen: Bilder sagen eben mehr als Worte. Aber folgender Dialog aus dem Banksy-Film „Exit through the Gift Shop“, umreißt das Grundproblem wohl besser. Polizist, empört: „Das sind Graffiti“. Street-Artist, noch empörter: „Das ist Kunst!“ Und damit fängt die Grunddebatte an.

