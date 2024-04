„Hallo! Hallo“ Hier Radio Wien auf Welle 530.“ Mit diesen Worten wurde am 1. Oktober 1924, um Punkt 16 Uhr, in Österreich das Radiozeitalter eingeläutet. Die sogenannte Radio Verkehrs AG, kurz Ravag, bekam die alleinige Konzession, um in Österreich ein Programm zu senden.