Mit Songs wie „Bend it“ oder „The Legend of Xanadu“ feierten sie in den 1960er-Jahren große Erfolge: Dozy, Beaky, Mick & Tich gewannen 1967 sogar den „Goldenen Bravo Otto“. „Als beliebteste Band Europas“, verkündet Gert Prix stolz. Dem Mastermind des Klagenfurter Eboardmuseums gelingt mit dem Konzert der britischen Chart-Stürmer von einst am 23. Februar wieder eine Überraschung. „In diesem Fall hat sich das Management an uns gewandt“, erzählt er. Aber nicht nur internationale Musiker bringt er nach Klagenfurt, sondern auch heimische Stars.