Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Paul Plut feierte mit Platoo im Gotteshaus © Gerfried Guggi

Die Dichte an Man Buns und Vollbärten auf den Bänken hätte es auch dem unbedarften Kirchenbesucher verraten: Es war kein gewöhnlicher Gottesdienst, der am Donnerstag in der Grazer Herz-Jesu-Kirche gefeiert wurde. Wohl aber ein Dienst an der heimischen Musik, ihren Liebhabern – und an der Kirche, die mit der Öffnung ihres Hauses auch die oft beschworene Öffnung der Kirche an sich illustrierte. Auch wenn die Miete so hoch war, dass die Veranstalter mit einem Minus aussteigen. "Das ist schon in Ordnung", sagt Michael Pelitz voll des Lobes für die unkomplizierte und gelungene Kooperation. Mit Peter Troissler und viel Herzblut zieht Pelitz den Veranstalter-Verein Platoo, der am 6. Juni sein 15-jähriges Bestehen feiert.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.