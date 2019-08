Bregenzer Festspiele "Rigoletto"-Clown geht in den Winterschlaf

Nach Ende der Seefestspiele in Bregenz wird nun das Bühnenbild eingelagert: Der Ballon muss nach England zur Wartung geschickt werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bregenz: Der Clownskopf wird eingewintert © APA/ANGELIKA GRABHER-HOLLENSTEIN