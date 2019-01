Facebook

Heute dirigiert Christian Thielemann sein erstes Neujahrskonzert (ab 11.15 Uhr in ORF 2). Foto vom Vorkonzert am 30. Dezember. © ORF

Es war eine logische Entscheidung, als die Wiener Philharmoniker vor einem Jahr bekannt gaben, dass Christian Thielemann das Neujahrskonzert 2019 dirigieren wird. Die Kritik und das Publikum liegen dem 59-jährigen Berliner zu Füßen. In Sachen Richard Wagner und Richard Strauss kann ihm tatsächlich kaum jemand das Wasser reichen. Thielemann hat ein enormes Gespür für die Texturen, für große Bögen, für den vollen Klang, er ist ein begnadeter Theaterdirigent. Bei den Wiener Orchestermusikern steht er hoch im Kurs, man darf davon ausgehen, dass nicht wenige von ihnen gern Thielemann ab 2020 als Musikdirektor der Staatsoper (wo die Philharmoniker ihrem „Brotberuf“ nachgehen) gesehen hätten, und nicht Philippe Jordan.



Andererseits ist Thielemann den Medien verdächtig. Ihn umgibt das Odeur des stramm Rechtskonservativen. Schnell war er als „Pegida-Versteher“ abgestempelt, nur weil er gemeint hatte, man müsse auch solchem Protest zuhören. Außerdem gilt er als machtbewusst und wenig teamfähig. Thielemann sorgt überall für enorme Reibungshitze. 2016 verließ Dirigent Andris Nelsons entnervt die Proben zu den Bayreuther Festspielen, offenbar weil der Bayreuther Musikdirektor Thielemann nicht aufhörte, ihm Ratschläge zu erteilen. Die Berliner Philharmoniker wählten dann auch lieber Kirill Petrenko als Chef als den für den Job prädestinierten Thielemann. Seit bekannt ist, dass Klaus Bachler die Leitung der Osterfestspiele Salzburg übernimmt, ist auch dort Feuer am Dach. Es ist weithin bekannt, dass Bachler und Thielemann, der derzeit dort den Taktstock schwingt, nicht miteinander können. Was den Verdacht nahelegt, dass man Thielemann dort wieder loswerden möchte.