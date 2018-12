Neujahrskonzert Die Wiener Philharmoniker und ihre Dirigenten

Facebook

Der 17. Dirigent des Neujahrskonzert. Hier beim Vor-Konzert am 30. Dezember. Das eigentliche Konzert läuft zu Neujahr um 11.15 Uhr in ORF 2. © ORF

Irgendwann senkte er die Arme und ließ das Orchester einfach spielen. Nur mit wiegenden Bewegungen des Oberkörpers schien er die Energieströme zu leiten. 1989 und 1992 erreichten die Neujahrskonzerte der Wiener Philharmoniker ihre ans Wundersame grenzenden Höhepunkte. Carlos Kleiber stand in diesen Jahren am Pult und brachte die Hundertschaft an Walzerexperten dazu, auf der Sesselkante zu musizieren. Der Klangzauberer setzte die Walzer und Polkas der Strauß-Familie unter Hochspannung, sie klangen aberwitzig virtuos und doch frei, gelöst, sie explodierten vor Temperament und strahlten in voller Pracht. Und Kleiber träufelte zuweilen Gift in diese berauschenden Glanzstücke der Donaumonarchie, machte Untiefen ausfindig, die kein anderer aufzuspüren vermochte.



Dabei war das Verhältnis Kleibers zum Orchester oft äußerst angespannt. Man feierte gemeinsam Triumphe, durchlebte aber auch Entfremdungen. Legendär der Eklat von 1982, als Kleiber von der Probe weg abreiste, weil er vermeinte, die Musiker würden ihm den Dienst verweigern.Kein Zweifel, dass die Philharmoniker Kleiber trotzdem liebten. Denn die Chemie zwischen Orchester und Dirigent muss stimmen, wenn es um eine Einladung geht. Nur eine handverlesene Gruppe an Pultstars wurde gefragt. Sympathieträger des Orchesters wieundkamen wiederholt dran, andere wieoder späterdurften nie.Das liegt auch daran, dass der Usus, jedes Jahr den Dirigenten zu wechseln, relativ neu ist. Von den im Nationalsozialismus wurzelnden Anfängen des Konzerts 1941 bis 1955 dirigierte. Dessen schwerblütige, doch spannungsgeladene Dirigate wurden nur 1946 und 1947 vonunterbrochen, als die Alliierten ein Berufsverbot über Kraus verhängt hatten. 1956 begann die Ära, der die Konzerte bis 1979 leitete. Der Erste Geiger der Philharmoniker war wie Johann Strauß Sohn ein Stehgeiger. Damals hörte man die Wiener DNS dieser Musik, weitergegeben von Generation zu Generation.Kritik an der Weisheit der vielen verbietet sich, auch wenn man diese Walzerseligkeit nicht an den bis ins Detail ausgefeilten Interpretationen messen kann, die später Brauch wurden.etwa verwandelte die Walzer in symphonische Dichtungen. Zuletzt 2016 entlockte er dem Orchester eine reiche Klangfarbenpalette, arbeitete an Schattierungen, Stimmungen und Temporückungen. Die Flötentriller im Walzer „Sphärenklänge“ wecken bei ihm die Vorstellung von einem Schwarm auffliegender Schmetterlinge. (Bei Kleiber klingt dieselbe Stelle, als würden plötzlich Vögel mitsingen. Ein Moment, der an ein Wunder grenzt.)Jansons betonte wie so manch anderer (etwa der oft zurückhaltende, nachdenkliche) die Melancholie. Denn, so die Lehrmeinung der Philharmoniker: Wer Schubert kann, der kann auch Strauß. Die Lebensfreude kann da wie dort schnell in Traurigkeit umkippen.zeigte das mit gebotenem Ernst, aber auch ein