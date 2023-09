PATRICK AND THE WHALE

Bewertung: ****

Pottwale kämen Aliens auf dem Planeten am ähnlichsten , erklärt der Marine-Kameramann Patrick Dykstra. So wie sich die Meeressäuger in den blau schillernden Tiefen des Ozeans senkrecht aufstellen um zu schlafen, ist man gewillt, ihm zuzustimmen. Es ist eine von vielen atemberaubenden Szenen, in denen die Kamera aus nächster Nähe den Lebensraum und das Sozialverhalten der Wale dokumentiert. Dykstra erforscht die unbekannten Welten, indem er eine Kamera an einem Wal anbringt. Eine Doku als Plädoyer die Wale zu schützen. Die mystischen Bilder sind das Tüpfelchen auf dem i.(sg)

MY BIG FAT GREEK WEDDING

Bewertung: **

21 Jahre sind vergangen, seitdem sich Toula (Nia Vardalos: jetzt auch Regisseurin) einen Amerikaner angelte – zum Leidwesen ihrer Verwandten. Die zweite Fortsetzung von „My Big Fat Greek Wedding“ betrauert Toulas Papa Gus (den verstorbenen Michael Constantine). Inmitten von Souvlaki-Buffets und heiklen Geständnissen läuten wieder die Hochzeitsglocken. Miese Pointen werden auch in der mediterranen Welt nicht besser. (pog)

KURZ - DER FILM

Bewertung: **

Repetitive Interviews und oberflächliche Bilder. Die Einordnung des politischen Phänomens fehlt in der Doku des Regisseurs Sascha Köllnreiter. (wh)



NEUE GESCHICHTEN VOM FRANZ

Bewertung: ****

Franz Fröstl (Jossi Jantschitsch) könnte sich freuen. Die Sommerferien stehen vor der Tür. Doch: Seine beste Freundin Gabi (Nora Reidinger) und sein bester Freund Eberhard (Leo Wacha) können sich nicht mehr ausstehen. Also schwindelt sich Franz – fast ohne Piepsstimme – durch die Ferien, um niemanden zu verletzten. Mäßig erfolgreich. Um sie wieder zusammenzubringen, muss ein gemeinsamer Feind her. Ein Schmuckdieb erscheint dem Franz eine gute Wahl. So mutiert dieses Sequel zur Detektivgeschichte. Mit turbulenten Verfolgungsjagden, Christoph Grissemann als grimmigem Kaufhaus-Detektiv. Und vor allem Maria Bill. Als grantelnde, Kinder schimpfende Nachbarin Frau Berger in Teil eins wunderbar eingeführt, gerät sie nun ins Visier der Bande. Ist sie die gemeine Diebin? Detektivgeschichte und Hommage an die Freundschaft (js)