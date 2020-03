Am 24. März hätte das Filmfestival Diagonale in Graz eröffnet werden sollen - nun wurde es durch den Coronavirus-Erlass der Regierung ersatzlos abgesagt. Eine erste Stellungnahme der Intendanten Sebastian Höglinger und Peter Schernhuber.

"Der Großteil unseres Festivalbudgets ist bereits aufgebraucht", sagen Peter Schernhuber und Sebastian Höglinger © Ballguide/Pajman

Noch sitzen die Diagonale-Intendanten Sebastian Höglinger und Peter Schernhuber in Wien - zwischen den frisch angelieferten Katalogen. Am Nachmittag werden sie aber nach Graz fahren. Am Donnerstag und Freitag hätten sie das Programm der 23. Ausgabe des Festivals des österreichischen Films präsentieren sollen. Nun muss die Diagonale abgesagt werden. "Dem am Dienstag, den 10. März angekündigten und am Mittwoch, den 11. März schriftlich veröffentlichten behördlichen Erlass ,Maßnahmen gegen das Zusammenströmen größerer Menschenmengen nach § 15 Epidemiegesetz Folge leistend, sieht sich die Diagonale’20 gezwungen, das diesjährige Festival des österreichischen Films abzusagen", heißt es offiziell dazu. Wir haben beide am Telefon für ein erstes Interview erwischt.