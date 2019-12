"Der Aufstieg Skywalkers" Neuer Star-Wars-Film startet schwächer als die Vorgänger

Facebook

Filmausschnitt aus "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" © (c) AP

Der neunte Film der "Star Wars"-Reihe ist weniger erfolgreich als seine Vorgänger-Versionen gestartet. An seinem ersten Wochenende lockte das Werk deutlich weniger Fans in die Kinos als zwei seiner Vorgänger. Weltweit wurden bei der Premiere von "Der Aufstieg Skywalkers" der Walt-Disney-Studios rund 347 Millionen Dollar (rund 313 Mio. Euro) an den Kinokassen ausgegeben.

Zwei Vorgänger waren in Bezug auf diesen Wert mit 517 Millionen Dollar ("Das Erwachen der Macht"/2015) und 450 Millionen Dollar ("Die letzten Jedi"/2017) deutlich erfolgreicher gewesen. Jedoch ganz überraschend kommt dieses Ergebnis nicht: Schon im Vorfeld haben Analysten mit einem schwächeren Ergebnis gerechnet. Ihre Prognose wurde dennoch übertroffen: Nur rund 200 Millionen Dollar haben die Analysten für das erste Wochenende prognostiziert.

