So wie du mich willst: Juliette Binoche brilliert im Drama um eine 50-Jährige, die sich auf Facebook jünger macht. Mit ungeahnten Folgen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Fragen der Identität und der Selbstdarstellung: Juliette Binoche gibt sich in „So wie du mich willst“ auf Facebook als jüngere Frau aus © Thimfilm

Es gibt Filme, die sich erst in ihrem Ende neu erfinden. „Celle que vous croyez (So wie Du mich willst)“ mit Juliette Binoche ist so einer, eine Romanze, basierend auf dem gleichnamigen Roman von Camille Laurens.