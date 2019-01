Oscar-Nominierungen 2019"The Favourite'' und ''Roma'' als Topfavoriten

In Los Angeles wurden die Oscar-Nominierungen bekannt gegeben. Ins Rennen um den besten Film gehen unter anderem "Roma" und "The Favourite". Beide Werke bekamen je zehn Nennungen. "A Star is Born" und "Vice" sind mit je acht sowie "Black Panther" mit sieben Nominierungen im Topfeld.

Rachel Weisz in "The Favourite" © (c) AP (Yorgos Lanthimos)

Ausgeglichen wie selten präsentiert sich heuer das Rennen um die begehrteste Filmtrophäe der Welt: Bei der Bekanntgabe der Nominierungen für die 91. Oscars setzten sich Alfonso Cuarons Schwarz-Weiß-Drama "Roma" und Giorgos Lanthimos' Historiendrama "The Favourite" mit je zehn Nennungen an die Spitze des Feldes. Zugleich haben aber auch weitere Werke die Marke von fünf Nennungen übersprungen.



Auch Adam McKays Politsatire "Vice" mit Christian Bale sowie die mit Lady Gaga prominent besetzte Musikbiografie "A Star is Born" gehören mit je acht Nennungen zum Topfavoritenkreis der heurigen Gala, die am 24. Februar in Hollywood über die Bühne geht. Hinzu kommen in den meisten Hauptkategorien das schwarze Actionspektakel "Black Panther" und Spike Lees Buddy-Politmovie "BlacKkKlansman", die mit sieben respektive sechs Nominierungen gute Chancen für die Oscar-Gala haben. Die Filme "Green Book" und "Bohemian Rhapsody" sind mit je fünf Nominierungen ebenfalls auf Oscar-Kurs.

Im Rückblick sind mit jeweils 14 Nominierungen gleich drei Filme gemeinsam Rekordhalter: "All About Eve", "Titanic" sowie "La La Land". Die Anzahl der Nominierungen ist jedoch nicht zwingend ein echter Indikator für die Anzahl der Trophäen: Im Vorjahr heimste der 13-fach nominierte Film "The Shape of Water" von Guillermo del Toro nur vier Auszeichnungen ein, 2004 dagegen setzte "Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs" sämtliche elf Nominierungen in Oscar-Würden um und egalisierte damit den Rekord von "Ben Hur" und "Titanic".

Moderatoren noch offen

Die Oscar-Gala am 24. Februar wird übrigens wieder von ORF und ProSieben übertragen. Noch offen: Die Moderatoren. Da Comedian Kevin Hart nach Vorwürfen homophober Äußerungen zurückgetreten ist, soll sich nun eine Riege von Hollywood-Stars am Moderatorenpult abwechseln.

Hier die Nominierungen im Überblick:

Beste Filme:

Black Panther

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Roma

A Star is born

Vice

Beste Hauptdarstellerinnen

Olivia Colman als Queen Anne in Yorgos Lanthimos' "The Favourite"

Lady Gaga ("A Star Is Born")

Glenn Close ("The Wife").

Yalitza Aparicio („Roma“)

Melissa McCarthy („Can you ever forgive me?“)

Beste Hauptdarsteller:

Christian Bale ("Vice")

Bradley Cooper ("A Star is Born")

Willem Dafoe ("At Eternity´s Gate)

Rami Malek ("Bohemian Rhapsody")

Viggo Mortensen ("Green Book")

Beste Regie

BlacKkKlansman, Spike Lee

Cold War, Pawel Pawlikowski

The Favourite, Giorgos Lanthimos

Roma, Alfonso Cuaron

Vice, Adam McKay

Als bester fremdsprachiger Film u.a.

"Werk ohne Autor" (Florian Henckel-Donnersmarck, Deutschland)

"Roma" (Alfonso Cuarón, Mexiko)

"Capernaum" (Libanon)

"Cold War" (Polen)

"Shoplifters" (Japan)

Bester Nebendarsteller

Mahershala Ali, Green Book

Adam Driver, BlacKkKlansman

Sam Elliott, A Star Is Born

Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me

Sam Rockwell, Vice

Beste Nebendarstellerin

Amy Adams, Vice

Marina de Tavira, Roma

Regina King, If Beale Steet Could Talk

Emma Stone, The Favourite

Rachel Weisz, The Favourite

Bester Originalsong

"All the Stars" ("Black Panther")

"I´ll Fight" ("RGB"

"The Place where Lost Things Go" ("Mary Poppins Returns")

"Shallow" ("A Star Is Born")

"When A Cowboy Trades His Spurs For Wings" ("The Ballad of Buster Scruggs")

Sound Mixing

Black Panther

Bohemian Rhapsody

Aufbruch zum Mond

Roma

A Star is Born

Animierter Kurzfilm

Animal Behaviour

Bao

Late Afternoon

One Small Step

Weekends

Bester Soundtrack

Black Panther

BlacKkKlansman

If Beale Street Could Talk

Isle of Dogs

Mary Poppins Returns

Kostüme

The Ballad of Buster Scruggs

Black Panther

The Favourite

Mary Poppins Returns

Mary, Queen of Scots

Bester Tonschnitt

Black Panther

Bohemian Rhapsody

Aufbruch zum Mond

A Quiet Place

Roma

Bester Kurzfilm (Live action short film)

Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

Skin

Filmschnitt

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Vice

