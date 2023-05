Sie haben mit Goethes „Werther!“ seit 26 Jahren großen Erfolg, seitdem hat sich auch die Welt mehrmals gedreht. Hat sich auch ihre Performance geändert?

Philipp Hochmair: Die Performance ist eigentlich ständig im Wandel. Das ist eine Reise, eine Erfahrung mit einem unglaublich reichhaltigen Text, die ich sehr aktiv erlebe und die mir große Freude macht. Ich habe mit dem „Werther!“ ein Setting, das ursprünglich einmal für Schüler in Schulklassen konzipiert war. Meine erste Rolle, ein mobiles Stück mit dem ich als Anfänger von Schule zu Schule geschickt wurde. Das war damals etwas Radikales im Kleinen. Jetzt ist es etwas Radikales im Großen (lacht).



Und Sie haben damit noch immer großen Erfolg.

Die letzte Aufführung war Ende April im Berliner Renaissance-Theater. Es freut mich, dass das so gut weiterlebt. Klagenfurt ist ja angeblich schon ausverkauft, in Millstatt gibt’s noch Karten. Das geht alles auf Goethes Kosten, zu Goethes Last. Goethe hat da in Teilen auch sein eigenes Leben und Lieben beschrieben. Der Text ist wahnsinnig stark und unzerstörbar. Ein ewiges Buch, ein absolutes Meisterwerk.



Man sieht Ihnen an, dass Sie Lust am Spiel haben. Was macht für sie nach 26 Jahren noch die Lust am Stück aus?

Zu aller erst das Durchleben dieser so besonderen Sprache, das ist wie Musik. Aber auch die Begegnung mit mir selbst, dem „ich“ von damals, ist sicher ein Thema. Zu spüren und wahrzunehmen, wie das gewachsen ist und wie ich mich anhand dieses Stücks verändert habe und wie das Stück sich verändert hat, ist ein Erlebnis. Auf dem Hörbuch mischen wir auch Aufnahmen von 2003 und 2019. Auf Track 1, bei Minute 3:00, gibt es den Switch, das kann man da sehr gut nachhören.



Würde Goethe heute leben, schriebe er die „Leiden des jungen Werthers“ als Briefroman?

Heute gibt es natürlich andere Formen als den Briefroman, Briefe gibt es ja eigentlich keine mehr. Und das ist auch der Ansatz der Aufführung. Werther hat hier eine Kamera, ein Mikrofon und seine Musik und ist vielleicht so mit der Außenwelt direkt verbunden. Macht also seinen eigen Live-Podcast, ein Video-Diary, eine Art Reality-Show. Es gibt so eine Vergrößerung der Gefühle durch die digitale Welt. Werther macht Live-Kino für das Netz. Unser Stück ist so vor 26 Jahren entstanden. Wir konnten nicht wissen, dass das heute noch seine Gültigkeit behalten sollte. Es gab Selbstmörder, die ihren Tod via Webcam live ins Netz gestellt haben, und sich zufällig sehr ähnlich verhalten haben wie Werther in unserer Inszenierung, gleiche Gesten und Posen vor der Kamera. Da holt einen die tragische Realität plötzlich ein. Werther ist eigentlich ein Zerstörer, kein romantischer Liebender. In einem normalen Schulliteraturkontext wird Werther aber sicher nicht so beziffert. Werther zerstört alles um sich herum, bis er sich selbst zerstört. Wenn man Mephisto, Faust und Gretchen aus Goethes „Faust“ den Figuren Albert, Werther und Lotte gegenüberstellt, ist Werther ganz klar der Mephisto. Und im Kontext dazu sind dann Albert und Lotte wie Faust und Gretchen. Ein verhängnisvolles Trio.



Mit Ihrer Band „Elektrohand Gottes“ haben Sie sich in einer modernen Performance an klassische Werke wie Jedermann oder Friedrich Schillers Balladen gewagt. Glauben Sie, war es erfolgreich wegen der Klassiker oder Ihrer Musik?

Es geht, denke ich, um die Lesart. Wie bringe ich alte Stoffe in einer neuen Form in unser heutiges Leben hinein? Wie ist die Vermittlung von Literatur von Goethe oder Schiller heute möglich? Dieser Frage geht ich nach, als Forscher, als Bühnenkünstler. Ich versuche einen Platz zu finden.



In den letzten Jahren haben Sie sich vermehrt auf Fernsehen und Kinofilme verlagert und waren sehr aktiv: War das Zufall oder Planung?

Das war ganz klare Planung. Um dem Theater aber treu zu bleiben, habe ich diese Monologe kultiviert und ausgebaut. Es ist ein großer Glücksfall, dass ich sowohl Fernsehen und Kino machen kann und ebenso Theater spielen darf. Das ist auch wichtig und essenziell für mich.



Wie würden Sie ihr Spiel am Theater und für Film und Fernsehen beschreiben?

Das ist eine völlig andere Art zu arbeiten und zu denken. Theater ist für mich wie Musik oder Oper ein Klangerlebnis, auch ein physisches Erlebnis. Während Film wie Fotografie ist, ein gestaltetes Bild, in dem der Schauspieler Teil eines visuellen Erlebnisses ist. Im Film hängt alles vom Schnitt ab, Cutter gestalten den Rhythmus und die Dynamik. Beim Theater habe ich den Schnitt selbst in der Hand.



Welchen Film drehen Sie aktuell?

Ich bereite gerade was vor, es ist ein neuer Film, der in Gastein gedreht wird, sich aber noch in der Entstehungsphase befindet.



Was macht Ihnen mehr Spaß: Film oder Theater?

Die Kombination ist für mich die beste Lösung. Im Film die Zügel fest in der Hand zu halten und sie dann im Theater wieder frei lassen zu dürfen: „Das ist Leben und Genuss“ . . . wie es bei Stifters Hagestolz heißt.