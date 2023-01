Das Viereck vor der Burg Hochosterwitz will nicht mit kleinen Veranstaltungen um die Gunst des Publikums buhlen, sondern sieht sich in einer Liga mit Großereignissen wie Nova Rock oder Veranstaltungsorten wie dem Salzburgring. Nova Rock im Burgenland hat eine Kapazität von gut 45.000 Besuchern und Besucherinnen pro Tag, das Electric Love-Festival am Salzburgring lockte 2022 47.000 Gäste an.



„Von unseren Kapazitäten her könnten wir 60.000 bis 70.000 Personen aufnehmen, das ist machbar“, sagt Kari Khevenhüller-Metsch, Chef der Burg Hochosterwitz und seit vorigem Jahr Großveranstalter. „Voriges Jahr waren 20.000 Personen genehmigt“, sagt Khevenhüller, bei Robbie Williams könnten es 25.000 werden. Der große britische Entertainer kam als Gemeinschaftsprojekt zustande: „Wir arbeiten mit Barracuda Music und Thomas Semmler zusammen. Daraus hat sich ein gemeinsames Projekt ergeben“, sagt Khevenhüller. Veranstaltungen habe man immer schon gemacht, aber die Konstellationen haben sich so ergeben, dass man in Richtung Großkonzerte geht. Man wolle den mittleren Standorten keine Konkurrenz machen: „Es gibt viele Standorte in Österreich, die zwischen 5000 und 10.000 Leute unterbringen.“ Das Viereck vor der Burg Hochosterwitz habe genügend Parkplätze und keine nahe gelegenen Siedlungen.



„Der Verkauf für Williams läuft super gut“, sagt Stefan Walcher, Geschäftsführer der zur Burg gehörenden Veranstaltungsagentur Howart.live und fügt hinzu: „Die Flächen sind im Besitz der Burg, es gibt keine Anrainer und auch keine Sperrstunden-Thematik.“

Die Behörden wolle man aber nicht überfordern, sondern langsam und gemeinsam wachsen. Josh (28. Juli), Alvaro Soler (28. Juli) und Nena (29. Juli) sind heuer ebenfalls gebucht. Jetzt müsse man den gastronomischen Bereich nachschärfen: „Wir wollen so viel wie möglich richtig machen.“ Mit der Burg Hochosterwitz als Kulisse habe man jedenfalls auch bei Williams Eindruck gemacht. In Zukunft könnte die Burg Hochosterwitz neben Nova Rock oder Veranstaltungsorten wie dem Salzburg Ring oder dem Red Bull-Ring in derselben Liga spielen.



Dass Kärnten Großkonzerte anzieht, hat mit der „28 Black Arena“ (Wörthersee Stadion) zu tun, aber auch mit engagierten Veranstaltern wie Thomas Semmler, der auf der Moosburger Schlosswiese seit Jahren erfolgreich arbeitet. Heuer lässt er es dort zum Beispiel mit den „Sportfreunden Stiller“ krachen.