"Emma"Buchtipp: Romantisch in den Frühling

Cornelia Pichler, Emma, Braumüller Verlag, 320 Seiten, 18 Euro © Preis

Emma ist Journalistin und hasst ihren Job. Ihre Kollegen können sie auch nicht leiden. Und ihr Chef sowieso nicht. Der ist noch dazu ihr Bruder, der ganze Konzern gehört schließlich ihrer Familie. Gewissermaßen als Erziehungsmaßnahme wird sie also von Wien nach San Diego in die USA versetzt, um dort ein Tochterunternehmen auf Vordermann zu bringen. Und wie es der Zufall so will begegnet sie dort auch ihrer alten Liebe, Logan - den sie vor Jahren bei einem Urlaub in Andalusien kennengelernt hatte. Ja, so ein Zufall aber auch...

