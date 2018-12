Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Heinz P. Binder, Die Mitte bin ich. Keiper Verlag, 120 Seiten mit Farbfototeil, 18 Euro © Preis

Gleich vorweg: Es geht nicht darum, die Mitte zu treffen. Sondern darum, sich selbst in der Mitte zu finden. Mittig zu werden.

So ungefähr beginnt ein eindrucksvolles Buch, das jetzt zwar so gar nichts mit der Jahreszeit zu tun hat. Kein Raunächte-Märchenbuch und auch keine Pyrotechnik-Fibel ist. Und doch geht es um etwas, das wir gerade zu dieser Jahreszeit durchaus immer wieder suchen: die eigene Mitte. Und das Ziel.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.