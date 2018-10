Wer verdient den Literaturnobelpreis?Der Skandal, der alles infrage stellt

Heute sollte in Stockholm der Literaturnobelpreisträger 2018 verkündet werden. Stattdessen stellt die Selbstzerfleischung der Schwedischen Akademie nun das Gewicht des Preises selbst infrage.

Das Nobel-Museum der Schwedischen Akademie in Stockholm. Hier wird der Literaturnobelpreisträger verkündet – aber nicht 2018. © APA/AFP/JONATHAN NACKSTRAND

Eine im Blitzlichtgewitter aufgehende Tür, eine würdevolle Dame, die erst auf Schwedisch, dann auf Englisch einen Namen verkündet. So sah es aus, das Ritual. Immer am ersten oder zweiten Donnerstag im Oktober wurde in Stockholm der wichtigste Literaturpreis der Welt verkündet. Diesmal nicht. Es wird keinen Literaturnobelpreis 2018 geben.

